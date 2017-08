Auto charrescha en pizzaria datiers da Paris

Ina giuvna è vegnida mazzada, pliras persunas blessadas, per part grevamain. I na sa tracta probabel betg d'in act terroristic.

En Frantscha è in um charrà cun ses auto en ina pizzaria datiers da Paris.

Ina giuvna da 12 onns è morta.

13 ulteriuras persunas èn vegnidas blessadas, 5 grevamain.

La polizia suppona ch'in na sa tractia betg dad in act terroristic.

En il lieu Sept-Sorts radund 60 kilometers en l'ost da Paris è in auto charrà en in restaurant. Ina mattetta saja morta e pliras ulteriuras persunas sajan vegnidas blessadas, per part grevamain. Quai ha communitgà la polizia. Il manischunz da l'auto saja vegnì arrestà. I sa tractia dad in um da 31 onns che saja probabel stà sut l'influenza da drogas.

Malgrà che las autoritads na quintan betg cun in act terroristic, supponan ellas che l'um haja agì cun intenziun. Davart ses motiv na datti dentant anc naginas indicaziuns uffizialas. L'um haja però ditg d'avair fatg in'emprova da suicidi avant curt temp. La procura publica n'è betg s'exprimida davart questa decleraziun.

La Gendarmerie ha scrit sin lur account da Twitter ch'ina acziun da polizia saja vi da marschar là e ch'ins na duai betg disturbar la lavur dals gidanters.

Tweet da la polizia ❗️#SeineEtMarne Opération en cours à #SeptSorts. Ne gênez pas les opérations de secours. Respectez les périmètres de sécurité@Place_Beauvau — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 14. August 2017

RR novitads 23:00+