Il pilot da l'aviun saja sa blessà be levamain.

In eroplan senza motor è crudà giu en il chantun Friburg.

In aviun senza motor è crudà giu sin in funs a Mont-Vully en il chantun da Friburg. Il pilot da 77 onns saja vegnì blessà levamain. L’accident saja capità cun s’atterrar sin il champ da Bellechasse. L’aviun haja in donn total. Quai ha communitgà la Polizia chantunala.

Il problem saja stà ch’il viertgel dal motor saja s’avert durant l’emprova da s’atterrar. Ils donns vid l'aviun muntan a radund 150'000 francs. La procura publica investighescha en chaussa.

RR novitads 12:00