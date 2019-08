Zoos e circus na duajan betg pli pudair cumprar elefants selvadis da l'Africa. A la conferenza per la protecziun da las spezias da l'ONU a Genevra, ha ina maioritad dals delegads approvà ina proposta dals stadis africans.

Elefants che vegnian tschiffads en la cuntrada selvadia – duajan ins en l'avegnir pudair vender mo pli a centers per la protecziun da las spezias.

Ils passa 180 delegads ston anc approvar il scumond en la votaziun finala – quella è l'emna proxima.

Daniela Freyer da l'organisaziun per la protecziun d'animals Pro Wildlife, discurra d'ina decisiun revoluziunara. Tschiffar pops d'elefants ord lur muntaneras saja traumatic ed inacceptabel, ha ditg Freyer a Genevra. Tenor ella vegnan ils pitschens elefants pigliads en spezial en il Simbabwe e lura vendids en l'Asia. I vegnia pajà fin 30'000 euros per in pop d'in elefant.

