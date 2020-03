La Banca centrala europeica lascha malgrà il coronavirus il tschains directiv tar 0%. L'economia duai dentant vegnir sustegnida cun in pachet da mesiras.

Tranter auter duain las bancas survegnir squittas da liquiditad per che quellas possian vinavant porscher credits a l'economia.

Plinavant duain las bancas survegnir ulteriurs daners tar cundiziuns favuraivlas.

La Banca centrala europeica ha oz prendì differentas mesiras en connex cun il coronavirus. Il tschains directiv resta er vinavant tar 0,0%. Er il tschains d'apport resta sin il nivel da minus 0,5%. Vul dir, bancas ston er vinavant pajar in tschains da chasti sch'ellas fan reservas tar la banca centrala.

Pervia dal virus avevan gia ulteriuras bancas centralas schluccà lur politica monetara. En ils Stadis Unids aveva la Federal Reserve sbassà ses tschains directiv per in mez punct procentual. Er la Banca da l'Engalterra aveva sbassa ses tschains directiv. En il Giapun vegn spetgà mesiras correspundentas per l'emna proxima.