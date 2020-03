Legenda: En collavuraziun cun auters instituts d'emissiuns en il cumbat da las consequenzas economicas dal coronavirus prenda la FED americana mesiras drasticas. Keystone

La banca naziunala americana FED sbassa per la segunda giada entaifer duas emnas il tschains directiv. Quai sin in nivel datiers da nulla. Cun quest pass vul ella proteger l'economia americana da las consequenzas da la pandemia da Covid-19 chaschunà dal coronavirus.

Ultra da quai ha annunzià la banca d'emissiuns americana in pachet da mesiras cunter la crisa cun cumprar emprests per sustegnair la conjunctura – quai en la valita da pliras milliardas. Questa midada fa part d'in pachet da mesiras concertà dals instituts d'emissiuns mundials en il cumbat da l'epidemia da coronavirus.

Co sustegna il sbassament l'economia? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Cun in tschains directiv pli bass pon bancas emprestar tar la banca naziunala daners per cundiziuns pli favuraivlas ed uschia era surdar ad interpresas credits pli favuraivels. Quai duai dar schlantsch a l'economia.

Era la banca naziunala giapunaisa schlucca sia politica da daners. Sco quai che la «Bank of Japan» communitgescha, vul ella era far investiziuns en fatschentas pli ristgadas. Ins saja era pront da schluccar vinavant la politica da daners, sche quai saja necessari per sustegnair l'economia, ha ditg il schef da la banca centrala Haruhiko Kuroda. Las finamiras per ils tschains vul la banca anc salvar.