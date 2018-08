Ils students demonstreschan per dapli segirezza en il traffic sin via. Mintg'onn moran 4'000 tar accidents da traffic.

Students demonstreschan a Dhaka per dapli segirezza en il traffic sin via.

En il Bangladesch demonstreschan students gia il tschintgavel di en seria per dapli segirtad sin las vias. En la chapitala Dhaka saja il traffic bunamain bloccà cumplettamain sco l'agentura da novitads AP scriva. Provocà ils protests aveva in accident da la dumengia passada: In bus privat era collidà cun dus students, perquai ch’el charrava memia svelt. Ils dus students èn morts vi da las blessuras.

A Dhaka charreschan numerus manischunz da bus senza licenza – mintg’onn moran passa 4'000 persunas tar accidents en il pajais sid asiatic.

