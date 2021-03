Per l’emprima giada dapi l’entschatta da la pandemia da corona hai dà ier saira in grond concert da pop a Barcelona. Var 5'000 aspectaturas ed aspectaturs sajan stadas da la partida. Il concert ha gì lieu en ina sala ch'è fatga per bunamain 24'000 persunas.

Quest concert è stà lubì. Tgi ch’ha cumprà in bigliet, ha stuì far la damaun in test svelt. Sche quel è stà negativ, ha la persuna survegnì in code sin ses telefonin ch’ha garantì ad ella l’access. Mascras da protecziun èn stadas obligatoricas. Gruppas da risico èn stadas sclausas dal concert.

Quest’emprova duai mussar, sche tests svelts pon evitar cas da corona ad occurrenzas grondas.