Il senatur american Bernie Sanders candidescha in'ulteriura giada per il presidi dals Stadis Unids. Il politicher da 77 onns ha annunzià sia candidatura en in'intervista da radio. Il senatur senza partida ha già candidà il 2016 per ils democrats, ha dentant pers las pre-elecziuns cunter Hillary Clinton. I na giaja betg mo per batter Donald Trump, mabain er per cuntanscher ina midada envers ina regenza che sustegnia principis economics e socials ha scrit Sanders en in e-mail a ses fans.

Sanders è gia il 12avel candidat dals Democrats per las elecziuns da presidi il 2020. Tar ils republicans ha fin qua sulettamain il president american Donald Trump annunzià, ch'el veglia defender il sez da presidi.

Candidaturas uffizialas per las elecziuns il 2020 Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Democrats: Elizabeth Warren, Tulsi Gabbard, John K. Delaney, Andrew Yang, Julián Castro, Kirsten Gillibrand, Kamala Harris, Pete Buttigieg, Marianne Willamson, Cory Booker, Amy Klobuchar, Bernie Sanders. Republicans: Donald Trump Independents: Howard Schultz

RR novitads 15:00