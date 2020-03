L'inscunter suprem dals stadis G7 a lieu uschia sco planisà il zercladur. Quai ha communitgà la regenza americana. Ils contacts tranter las set naziuns industrialas dominantas vegnia il president american Donald Trump dentant era a tgirar l'avrigl ed il matg. Quai cunzunt per cumbatter il coronavirus, sco quai che la chas'alva scriva.

Enstagl da duvrar blers daners, energia e persunal per preparar l'inscunter saja meglier d'impunder quai per far frunt a la pandemia, manegia la regenza americana.