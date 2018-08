Curt avant ch'il program da salvament per la Grezia è fin, crititgescha il cumissari da l'Uniun europeica Pierre Muscovici l'agir da instituziuns europeicas. L'entschatta hajan mancà las capacitads, ils instruments e la veglia politica – suenter sajan las decisiuns stadas retardadas suboptimalas.

Il cumissari da l'Uniun europeica per valutas Pierre Moscovici crititgescha las instituziun europeicas.

Il Cumissari da valuta da l’Uniun europeica, Pierre Moscovici, ha crititgà la rolla da las instituziuns europeicas davart il program da salvament per la Grezia. La responsabladad attribuescha Moscovici tant politichers grecs sco era da l'Uniun europeica. Las decisiuns sajan vegnidas memia tard e sajan per part era stadas suboptimalas, di Moscovici.

8 onns èn bler memia lung.

Pierre Moscovici pretenda refurmas en ils process da decider e dapli controlla democratica da las instituziuns e decisiuns da l'Uniun europeica. La controlla democratica manchia la controlla tar la gruppa d'euro sco gremi. El saja sez sa sentì mal cun decider ils pachets d'agid davos eschs serrads. Era sajan ils ministers da finanzas savens stads infurmads mal e senza mandat precis dal parlament.

289 milliardas euros per refurmas en Grezia

Glindesdi finescha il program d'agid (ESM) per la Grezia. Dapi il 2010 Avevan ils partenaris europeics decidì total 3 programs d'agid per spendrar la Grezia dal bancrut statal. En tut èn 289 milliardas euros ids en Grezia. Sco cuntraprestaziun ha il stadi meridiunal stuì far refurmas, scursanir prestaziuns socialas ed auzar las taglias.

