Blers morts tar accident da tren en l’Egipta

Almain 42 persunas èn mortas il venderdi, cura che dus trens èn collidads en il nord da l’Egipta, datiers da la citad Alexandria. I sa tracta d’in dals pli gronds accidents da tren dals davos onns en l'Egipta.

Tar l’accident èn era 133 persunas vegnidas blessadas, sco il ministeri da la sanadad ha inditgà en ina communicaziun actualisada. Quels han ins transportà en divers ospitals d’Alexandria.

Sco la televisiun statala citescha responsabels dal ministeri da transport, era in dals trens stà eri pervi d'in defect tecnic. Il segund tren è lura charrà viaden cun gronda forza. In dals trens colliava la chapitala Cairo cun Alexandria, il segund cursava tranter la citad da Port Said en l’ost dal pajais ed Alexandria.

