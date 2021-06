Fin la fin dal 2022 duai l'entir mund esser vaccinà encunter corona. Questa finamira ha il primminister britannic Boris Johnson dà avant en vista a l'inscunter dals stadis G7. En ina communicaziun scriva el che quai fissia la pli gronda bravura da l'istorigia medicinala.

Per che quai daventia pussaivel stoppia però vegnir producì in toc dapli vaccins ed ils obstachels per distribuir stoppian vegnir rumids ord via. Cun l'iniziativa da Covax stoppian plinavant dapli vaccins vegnir dads giu a pajais pli povers. Ils schef dals 7 pli gronds stadis industrials s'inscuntran l'auter emna a Cornwall en l'Engalterra.

WHO lauda appel da Johnson

La WHO beneventa l'appel dal primminister britannic Boris Johnson da vaccinar l'entira populaziun mundiala cunter corona sin la fin dal 2022. Da numnar in datum concret saja grondius, ha ditg l'incumbensà da la WHO per Covid-19, David Navarro. Quai augmentia la speranza che las regenzas da las naziuns industrialas creeschian vairamain in plan.

Ord l'archiv

Baud u tard ston tuts decider, sche virolar cunter corona u betg. Las opiniuns èn divididas.