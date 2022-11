Il futur vicepresident Geraldo Alckmin è s'inscuntrà cun Bolsonaro gievgia ed ha ditg ch'i saja ì positiv. Bolsonaro saja pronts per collavurar e far ina buna surdada. Geraldo Alckmin è responsabel per organisar la midada da regenza.

Bolsonaro aveva taschì dus dis suenter ch'ils resultats eran enconuschents, tge ch'é nunusità en la politica brasiliana. Lura n'aveva el betg admess explicitamain la terrada, gist ditg ch'el sa tegnia vid la constituziun.

Ina victoria cnappa per il candidat da la partida da lavurers

Il candidat da la sanestra Luiz Inácio Lula da Silva ha survegnì 50,9% da las vuschs ed il populist da dretga Bolsonaro 49,1%. Da ses pled da victoria ha Lula da Silva annunzià ch'el veglia puspè unir il pajais ed esser president da tuttas Brasilianas e Brasilians – e buc mo da quels ch'hajan vuschà per el.

Il politicher da 77 onns è gia ina giada stà president da la Brasilia. L’anteriur sindicalist aveva regì il pajais cun ina populaziun da var 214 milliuns gia davent da l’entschatta 2003 fin la fin da l’onn 2010. Lura è el vegnì mess giu pervia ch'in derschader aveva condemnà el pervia da corrupziun. La sentenzia è vegnida revedida 2021 cura ch'i è vegnì enconuschent ch'il derschader ha lavurà ensemen cun la procura statala per condemnar Lula.

Cumbat electoral dir

En vista a las grondas differenzas tranter Lula e Bolsonaro è l’atmosfera stada fitg tensiva. Il cumbat electoral è daventà adina pli indecent durant la fasa finala. Las Brasilianas ed ils Brasilians èn cunzunt vegnids inundads sin social media e gruppas da whatsapp cun infurmaziuns faussas. Il president en uffizi, Jair Bolsonaro, aveva inditgà pliras giadas dubis davart il sistem electoral ed inditgà da betg renconuscher il resultat.