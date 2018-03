En la Brasilia ha ina gruppa da laders engulà ord in aviun da vitgira da la Lufthansa che dueva sgular a Turitg, rauba d’ina valita da 4,7 milliuns francs. L’enguladitsch è stà datiers da Sao Paulo, scriva la polizia.

Brasilia – engulà rauba da plirs milliuns francs ord in aviun

Aviun da rauba da la Lufthansa vegn sblundergià, ils laders engolan rauba per plirs milliuns francs.

L’enguladitsch spectacular è succedi la dumengia saira curt suenter l’arrivada dal aviun ed ha durà sulet paucas minutas. Blessads n’hai betg dà, ha communitgà la plazza aviatica. Fin glindesdi saira n’aveva la polizia anc betg arrestà persunas suspectadas.

Aviun dueva sgular vinavant a Frankfurt e Turitg

L’aviun da la Lufthansa vegniva da la plazza aviatica Guarulhos a Sao Paulo e dueva sulet restar per in stop intermediar a Viracapos, la pli gronda plazza aviatica da rauba da la Brasilia. Alura dueva la maschina sgular vinavant a Frankfurt e lura a la destinaziun finala a Turitg. Tenor la polizia federala eran almain tschintg persunas armadas cumpigliadas a quest enguladitsch. Sumegliants enguladitschs da rauba èn savens en Brasilia ma per gronda part vegnan camiuns attatgads.

RR novitads 06:00