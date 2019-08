En la regiun dal Amazonas furieschan actualmain ils pli grevs incendis da guaud dals davos onns.

Pertutgada è oravant tut la Brasilia.

Dapi l'entschatta da l'onn hai dà en la Brasilia 80'000 fieus da guaud. Quai èn 84% dapli ch'anc avant in onn.

Sulettamain da mardi fin venderdi han ins registrà bunamain 2'000 novs incendis da guaud.

Militar duai gidar da stizzar ils fieus

Pervia dals incendis da guauds catastrofals en l'Amazonas dumondan adina dapli stadis brasilians agid dal militar. Da nov er il stadi d'Amazonas sez.

Ils schuldads gidan entant èn set stadis da stizzar ils fieus e da persequitar persunas che dattan fieu. Totalmain gidan var 43'000 schuldads da stizzar ils fieus, ma era aviuns èn en acziun.

Tenor il magazin «Globo Rural» èn en il stadi federal Pará dapli che 70 persunas sa cunvegnidas via WhatsApp da dar fieu ad ina surfatscha per lung la via BR-163. Motiv per questa acziun saja stà da sustegnair Jair Bolsonaro da schluccar las prescripziuns da l'ambient.

Il minister da giustiva, Sérgio Moro, ha scrit via twitter: «Incendi intenziunà vegn chastià grevamain en la regiun dal Amazonas ».

Fieus desastrus en l'Amazonas

En l'America dal Sid arda il guaud senza fin. Mintga di crescha la cifra per 1'000 fieus. Ed ina schliaziun da quest grond problem n'è betg en vista. Pertge vai insumma?

