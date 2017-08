Brasilia: Temer na sto betg sa giustifitgar pervi da corrupziun

En il parlament ha l’opposiziun manchentà la maioritad da dus terz che fiss stada necessaria per ch’il tribunal suprem s’occuppia dal cas.

Uschia na sto il president brasilian Michel Temer betg sa giustifitgar avant il tribunal suprem pervi da corrupziun. La procura publica renfatscha a Temer corrupziun en connex cun il pli grond concern da charn dal mund JBS. Michel Temer duai avair retschavì bunamain 11 milliuns dollars dal concern.

Il process avant il tribunal suprem avess probablamain manà ad ina relaschada da Temer or da l'uffizi sco president. Ses temp d'uffizi cuzza anc fin la fin 2018. Pervi dals divers scandals ha el però be pli fitg pauc sustegn da la glieud. Sche Temer sa preschenta en la publicitad vegn el tschivla or.

En la Brasilia èn ils davos onns plirs scandals da corrupziun vegnids a la glisch. L’anteriura presidenta, Dilma Rousseff, era vegnida relaschada da ses uffizi pervi da corrupziun.

