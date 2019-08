cuntegn

Brexit - Dapli daners per sortir da l'UE

La Gronda Britannia metta a disposiziun dapli daners per il cas dad in Brexit nunreglà. Tenor il nov minister da finanzas Sajid Javid stettian radund 2,5 milliardas francs supplementarmain a disposiziun per quest scenari pussibel.