Brexit duai vegnir spustà per mais

En vista a l'inscunter suprem da l'UE, ha il president dal Cussegl da l'Europa, Donald Tusk, proponì, da conceder a la Gronda Britannia per sortir da l'UE ina prolungaziun dal termin flexibla fin in onn. I dettia pitschna speranza che la Gronda Britannia chattia ina cunvegnia davart il Brexit aifer il temp proponì da la primministra Theresa May, scriva Tusk als schefs da regenza dals stadis da l'UE.

En la Gronda Britannia ha la chombra dals deputads entant approvà la proposta da May da prolungar il termin da sortida fin ils 30 da zercladur. Uss ston però anc ils ulteriurs pajais commembers da la UE decider.

Cler èsi gia ch'ina prolungaziun dal termin da sortida fiss collià cun pretensiuns concretas. Uschia stuessan ils Brits per exempel sa participar a las elecziuns europeicas la primavaira. Quai per evitar che la Gronda Britannia n'avess nagins deputads, sch'ella duess la stad che vegn anc esser commembra da l'UE.

