La prim-ministra britannica Theresa May ha defendì ses curs dal Brexit. Suenter ch’il cabinet a Londra aveva approvà la mesemna saira la proposta per la cunvegna da Brexit cun l'UE èn sa retratgs la gievgia dus ministers e differents uffiziants auts. Quai rapporta l'agentura da novitad DPA.

May è en las stretgas – ma sa defenda

Primministra Theresa May defenda sia cunvegna da Brexit en il parlament a Londra.

Suenter protestas e minister ch'èn sa retratgs, ha la primministra britannica Theresa May defendì ses curs dal Brexit vehementamain.

May sa mussa persvadida da ses curs da Brexit

La primministra craja cun tut ses esser ch'il curs ch'ella haja dà avant saja il dretg per il pajais e per l'entira populaziun ha ella ditg la gievgia a Londra ad ina conferenza da medias. Sin basa da la cunvegna possia la Gronda Britannia gudagnar enavos la controlla cumpletta da ses cunfin abolir la libra circulaziun da persunas e bandunar la politica agrara da l'UE e la giurisdicziun dal tribunal europeic.

Demissiuns ord protest cunter la lingia May

Ord protest encunter il sboz èn plirs ministers e secretaris statals sa retratgs la gievgia – uschia il minister dal Brexit Dominic Raab e la ministra da lavur Esther McVeiy. Sco quai che l’agentura da novitads tudestga DPA rapporta, sajan sa retratgs er quatter collavuraturs auts da differents ministeris per protestar cunter la lingia da la primministra Theresa May en il Brexit. Els renfatschan a May dad avair fatg memia bleras concessiuns envers l’UE.

La primministra n'haja anc betg nominà candidats per la successiun ha ella ditg avant las medias.

Acceptanza en Gronda Britannia è dubitaivla

Er en il parlament datti opposiziun intensiva. La chombra dals deputads vegn a votar probablamain pir il december davart la cunvegna da Brexit actuala.

Cun quai che May vegn confruntada er cun opposiziun ord l’atgna partida vegni a vegnir difficil per ella da cuntanscher la maioritad necessaria per che la cunvegna vegna acceptada.

UE tracta la cunvegna ils 25 da november

Da vart da l’UE ha convocà il president dal cussegl Donald Tusk in inscunter suprem extraordinari dals schefs da stadi e da regenza. Ils 25 da november duajan els tractar a Brüssel davart la cunvegna per finalisar uschia las formalitads tar il Brexit.

Fertant scurra il temp: La Gronda Britannia vul sortir per la fin dal mars 2019 da l’UE.

