Plain tensiun vegn spetgà en Gronda Britannia sche la regenza da la primministra Theresa May po mussar resultats or da la discussiun cun la partida d'opposiziun Labour. Las discussiuns tranter las duas partidas eran sco ultim stadas fitgadas. Plinavant vai er per la dumonda sche la sortida da la Gronda Britannia or da l'UE vegn anc ina giada spustada u betg. Stan actual è che la Gronda Britannia duai bandunar l'UE quest venderdi. In Brexit caotic cun consequenzas gravantas per l'economia, vul la pluralitad dal parlament dentant evitar.

May vul spustar fin ils 30 da zercladur

Mesemna duai Theresa May cumparair a l'inscunter spezial da l'UE a Brüssel. Là duain ils stadis che restan en l'UE sa cunvegnir, sch'els vulan spustar la sortida da la Gronda Britannia. La primministra vul spustar la data fin ils 30 da zercladur. Il president dal cussegl da l'UE, Donald Tusk ha proponì da spustar il Brexit fin per 12 mais – cun l'opziun da bandunar pli baud l'UE sch'ins chatta gia avant ina cunvegna.

Parlament vul decider sez davart data

I pudess dentant esser che May sto surlavurar anc ina giada sia dumonda per spustar la data. Glindesdi decida il parlament britannic davart ina nova lescha. Quella duai dar al parlament il dretg da decider quant ditg ch'il Brexit vegn spustà. Sche la lescha va anc a temp en vigur, po l'autra chombra dal parlament vuschar davart la durada da la prolungaziun. Quai avant che May va mesemna a l'inscunter suprem a Brüssel.

Trais giadas Na

Il parlament britannic ha gia trais giadas vuschà Na davart la cunvegna da Brexit che May ha elavurà cun l'UE. Discurs tranter la regenza da May e l'opposiziun duain uss muventar l'entira discussiun. May vul tuttina anc dumagnar tras sia cunvegna cun agid da la Labour. Dentan van lur opiniuns lunsch ina ord l'auter. Las opiniuns tanschan da l'avis da bandunar l'UE senza cunvegna fin a l'avis da laschar votar anc ina giada il pievel davart la sortida da l'UE.

