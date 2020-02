cuntegn

Brexit - Regenza britannica preschenta plans per reglar l'immigraziun

La regenza a Londra ha preschentà ses plans co ella vul en l’avegnir reglar l’immigraziun.Tenor quai duaja be pli survegnir in permiss da lavur, tgi ch’adempleschia tschertas qualificaziuns e discurria englais.