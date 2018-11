A Brüssel han ils schefs da stadi e regenza dals 27 pajais da l'Uniun europeica approvà il contract da sortida da la Gronda Britannia. Quai ha communitgà il president dal cussegl da l'UE, Donald Tusk via twitter.

Avant l'inscunter ha il president da la cumissiun da l'UE, Jean-Claude Juncker ditg che quai saja in mument trist, ina tragedia. La cunvegna chattada saja il meglier pussaivel contract. El partia dal fatg ch'era il parlament britannic ratifitgeschia el, uschia Juncker.

Sco proxim sto uss il parlament a Londra decider. La primministra britannica, Theresa May sto gudagnar ils parlamentaris per la cunvegna. Là n'è però anc nagina maioritad en vista. Il pachet da Brexit cumpiglia stgars 600 paginas. En quel èn regladas las cundiziuns per la separaziun. Tranter auter ils dretgs dals burgais da l'UE e las relaziuns futuras en chaussa economia e segirezza.

RR novitads 11:00