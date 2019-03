Il president dal cussegl da l'UE Donald Tusk ha scrit sin Twitter, ch'el veglia s'engaschar che la Gronda Britannia survegn dapli temp per las tractativas.

Per ch'il cussegl da l'Uniun europeica vegn ad acceptar il spustament, vulan els dentant, ch'ils Brits acceptian la cunvegna cun l'UE. Quella prevesa tranter auter reglas per il commerzi suenter il Brexit. Quest’emna che vegn vul Theresa May anc ina giada laschar votar davart la cunvegna. En cas ch'ella vegn acceptada, avessan ils Brits bunas schanzas da pudair spustar il Brexit per fin la fin dal zercladur.

Mardi passà ha il parlament dentant schon ina giada refusà la cunvegna. Per il cas ch'el refusa puspè ella, n'èsi betg cler quant ditg ch'i va anc. Sche la Gronda Britannia resta anc ditg en l'Uniun europeica, stuessan els sa participar a las votaziuns per il parlament d'Europa. Quai vullevan els atgnamain evitar.

Frontas diras en il parlament

En il parlament da la Gronda Britannia paran las opiniuns d'esser fatgas. Tenor il professur e directur dal Center da Democrazia ad Aarau Andreas Glaser, saja pauc probabel ch'ils parlamentaris midan lur avis. En cas da votaziuns novas na vesan quels betg pli grondas schanzas.

Ina persuna ch'è uss anc pli ferm en il focus è Theresa May, la primministra. Ella sto puspè pruvar da chatschar tras la cunvegna cun l'UE. Ch'ella sa retira en il proxim temp, quai na craja Andreas Glaser betg. Avant ch'in meglier candidat na sa mussia betg, vegnia ella a restar en uffizi.

