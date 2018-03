Il budget american è sut tetg. Suenter la chombra da represchentants è er la maioritad dal senat s'exprimì d'accord cun la planisaziun finanziala: 65 delegads han approvà il budget 2018, 32 il han refusà. La finanziaziun è calculada ad 1,3 billiuns dollars.

En questa summa èn cumpiglias 700 milliardas dollars per il militar. Quai èn bunamain 10% dapli che l'onn avant ed uschia il pli grond augment dapi 15 onns. Spargnar sto il president american Donald Trump tar la politica da migraziun. Uschia èn previs 1,6 milliardas dollars per la politica da migraziun. Pretendia aveva el enfin 25 milliardas dollars per construir in mir tar il cunfin mexican.

Uss definitivamain

Il schaner aveva dà in «shutdown» perquai ch'ils delegads n'eran betg vegnids perina davart il preventiv. Cun in budget transitoric avev'ins però pudì terminar quel «shutdown». Uss è il budget definitivamain sut tetg.

