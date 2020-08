Ord tema d’ina nova concurrenza d’armament ha il president da la citad Nagasaki appellà a sia atgna regenza da suttascriver in contract da l’ONU dal 2017 che scumonda armas atomaras. Il Giapun, fin uss il sulet pajais ch'è vegnì unfrenda da bumbas atomaras, stoppia far dapli per in mund senza armas atomaras.

Hiroshima e Nagasaki simbol da la pasch

Exact las 11:02 (temp local) il mument dals 9 d'avust 1945 cura che la bumba atomara Fat Man è explodida sur Nagasaki è vegnì commemorà en ina minuta da silenzi a las unfrendas. Sulettamain a Nagasaki èn radund 70'000 persunas mortas immediat pervi da la bumba, ulteriuras 75'000 persunas èn vegnidas blessadas.

Trais dis pli baud avevan ils Americans gia bittà ina bumba atomara sin la citad da Hiroshima cun radund 140'000 unfrendas. Sut l’impressiun da las devastaziuns atomaras ha il Giapun curt suenter capitulà.

Hiroshima e Nagasaki èn stadas las emprimas e sulettas citads insumma ch’èn vegnidas devastadas d’ina bumba atomara. Omaduas citads giapunaisas valan dapi lura sco simbol da la pasch.

