La primministra Theresa May ha annunzià ch'il cabinet britannic haja approvà la proposta per ina cunvegna cun L'Uniun europeica.

La regenza britannica fa via libra per bandunar l'Uniun europeica a moda regulada. Il cabinet haja approvà la proposta per ina cunvegna cun l'UE, ha ditg la primministra a Londra. Negoziaders eran sa cunvegnids avant ad ina versiun provisorica da la cunvegna. Quella furma la basa per che la Gronda Britannia possia sa retrair da l'Uniun europeica fin il mars 2019.

Pli tard ston era anc il parlament da l'UE e da la Gronda Britannia approvar la cunvegna.

Dumonda dal cunfin cun l'Irlanda dal Nord

Fin la fin è stada dispitaivla la dumonda, co ils cunfins cun l'Irlanda dal Nord duain guardar ora suenter il Brexit. Il suentermezdi ha la cumissiun da l'UE sclerì ils delegads dals ulteriurs 27 pajais da l'UE davart il text. Ils schefs da stadi ston lura dar lur consentiment en in inscunter spezial.

Cumissiun da l'UE ha publitgà proposta

La cumissiun da l'Uniun europeica ha publitgà la proposta per la cunvegna dal Brexit en l'internet. L'autoritad da l'UE ha publitgà il document da 585 paginas sin lur pagina.

Il president dal cussegl da l'UE, Donald Tusk ha annunzià ch'el s'inscuntria gievgia a bun'ura cun il schefnegoziader dal Brexit, Michel Barnier. Omadus vulan dar ina decleraziun curt suenter las 8.

Proxim obstachel – parlament britannic

Er il parlament britannic sto anc approvar la proposta per ina cunvegna dal Brexit. Là pudessi dentant vegnir grev per May. Ils hardliners dal Brexit tar ils conservativs pretendan che l'uschenumnà «backstop» valia per in temp limità. La DUP sa dosta cunter in tractament spezial da l'Irlanda dal Nord. Omadus smanatschan da bloccar la cunvegna.

Uniun eurpeica examinescha

L'Uniun europeica vul examinar tant pli spert la cunvegna davart il cumpromiss dal Brexit tar in inscunter suprem, quai ha annunzià il chancelier austriac Sebastian Kurz, che presidiescha il mument ils pajais da l'UE. Ord vista dal manader da las contractivas Michel Barnier hajan ins cuntanschì la finamira, d'impedir las controllas tranter l'Irlanda e l'Irlanda dal Nord. Sch'il contract grategia, fiss segirada ina sortida ordinada da la Gronda Britannia ils 29 da mars 2019.

Backstop Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen L'Uniun europeica vul in plan d'urgenza per l'Irlanda dal Nord, en cas che la cunvegna faschess naufragi. Grazia al «Backstop» duain vegnir evitads problems al cunfin tranter l'Irlanda e l'Irlanda dal Nord.

