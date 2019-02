Il cabinet britannic sa cusseglia tenor in rapport da gasetta davart il spustar il Brexit per 8 emnas. Cunquai fiss la sortida da l'Uniun europeica pir ils 24 da matg e betg sco planisà ils 29 da mars, rapporta il «Telegraph».

Ils ministers sperian sin quest temp da grazia per avair temp per las leschas necessarias sch'il parlament approvescha in contract da sortida. La primministra Theresa May s'inscuntra oz cun il president da la cumissiun da l'UE Jean Claude Juncker, per negoziar anc ina giada davart la cunvegna da Brexit.

Entant vegnia er examinà in sistem tecnic per tegnair avert il cunfin tranter l'Irlanda e l'Irlanda dal Nord, ha rapporta la gasetta «Sun». Cun in tal sistem pudessan controllas al cunfin vegnir evitadas.

