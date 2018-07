La Societad roiala da sanadad appellescha da desister in mais da Facebook, Twitter ed ulteriuras medias socialas.

Blers vulan far in paus da las raits socialas.

En la Gronda Britannia duain ils carstgauns desister in mais da medias socialas. Ella ha lantschà ina campagna cun il num «Scroll Free September». Cun quella vul la societad sensibilisar per las consequenzas negativas che las medias socialas possian avair per la psica. Sco exempel numnan ils experts problems da durmir ed isolaziun sociala. Tenor ina retschertga pondereschian radund dus terzs dals utilisaders en Gronda Britannia da sa participar a quest’acziun.

