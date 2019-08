Accusads èn ils anteriurs funcziunaris dal DFB (Federaziun da tetg per il ballape tudestg) Horst Rudolf Schmidt, Theo Zwanziger e Wolfgang Niersbach.

Plinavant ha la Procura publica federala purtà plant cunter l'anteriur funcziunari da la FIFA svizzer Urs Linsi.

Ils accusads duain avair engianà il comité d'organisaziun dal campiunadi mundial en Germania davart l'intent dad in pajament da radund 6,7 milliuns euros.

Concret vai per in pajament da 10 milliuns francs ad in'interpresa da Mohammed Bin Hammam dal Katar. Quel era da lez temp commember dal comité executiv da la FIFA. Perquai che la federaziun na leva betg metter a disposiziun la summa, aveva Franz Beckenbauer, ch'era da lez temp president dal comité da candidatura per il campiunadi mundial en Germania, prendì si in credit ed ha pajà la summa il 2002. Trais onns pli tard ha lura la federaziun da ballape tudestga pajà ses debit, quai dentant a moda zuppada. Ils accusads hajan pretendì ch'ils daners sajan ina contribuziun a las festivitads d'avertura dal campiunadi mundial, scriva la Procura publica federala.

Per prevegnir ad ina surannaziun da las rinfatschas stoi dar enfin proxim avrigl in’emprima sentenzia en chaussa.

Era cunter Franz Beckenbauer vegn purtà plant. Tenor communicaziun dal fanadur vegnia lezza procedura dentant manada separà. Per raschuns da sanadad na possia Beckenbauer numnadamain betg sa participar vi da la procedura principala al Tribunal penal federal. Sch'ins stoppia giuditgar omadus cas ensemen, vegnia la procedura sulettamain retardada, uschia la communicaziun.

Beckenbauer fa naufragi cun dumonda da recusaziun Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen La chombra da recurs dal Tribunal penal federal n'è betg entrada en ina dumonda da recusaziun da Franz Beckenbauer cunter il procuratur public federal Michael Lauber sco er cunter autras persunas da la Procura publica federala. La dumonda saja vegnida inoltrada memia tard. Dumondas da recusaziun stoppian vegnir inoltradas immediat. Quai na saja qua dentant betg stà il cas. Duas dumondas da recusaziun precedentas cunter Lauber ha la chombra da recurs dentant acceptà. Quellas avevan ils dus anteriurs funcziunaris da la FIFA Markus Kattner e Jérôme Valcke inoltrà.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Svizra Inquisiziun cunter Franz Beckenbauer

RR novitads 12:00