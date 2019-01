Suenter ch'i ha bischà durant dus dis en Baviera en il sid da la Germania regia là in caos da naiv. En plirs circuls restian las scolas serrada, quai han communitgà las autoritads localas.

Anc adina dovran automobilists en Baviera pazienza. Per part èn vias e tschertas lingias da viafier bloccadas. Vitiers èn vias serradas pervi dal privel da lavinas. E per ils proxims dis annunzian ils meteorologs tudestgs anc dapli naiv. Autoritads, pumpiers e forzas auxiliaras emprovian il decurs dal glindesdi da rumir la naiv e plantas crudadas per ch'il traffic public possia puspè circular sco usità.

Plirs morts – cunzunt pervi da lavinas

A Wackersberg en la Baviera Sura è ina persuna morta. Roma è crudada sin in skiunz da turas da 44 onns. Tenor las autoritads era el persul da viadi. Trais ulteriuras persunas èn mortas en lavinas en la regiun.

RR novitads 10:00