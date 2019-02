L'um da 77 onns è gia vegnì sentenzià il december. Per betg influenzar in'autra procedura, n'era la sentenzia dentant betg vegnida publitgada.

Per la dretgira è il cardinal George Pell culpabel d'avair malduvrà u attatgà sexualmain dus uffants che chantavan ils onns 90 en il chor da la catedrala da Melbourne. Ils dus buobs eran da lez temp 12 e 13 onns. Ils cas va enavos sin ils onns 1996 e 1997, cura che Pell era gist vegnì archuvestg da Melbourne.

Davart la mesira penala vegn decidì davent da damaun

Il chasti che spetga l'um da 77 onns sto anc vegnir fixà. Pell sto dentant far quint cun fin a 50 onns praschun. Via ses advocats ha el danovamain refusà tut las reproschas. El vul far recurs cunter la sentenzia.

