Carla del Ponte banduna cumissiun da l'ONU per la Siria

Carla del Ponte senta memia pauc sustegn e banduna la cumissiun da l'ONU per la Siria.

Carla del Ponte banduna la cumissiun d'inquisiziun independenta internaziunala da l'ONU per la Siria. Ella na vesia actualmain «nagina veglia politica» per sustegnair il gremi, ha la Tessinaisa argumentà sia decisiun. Quai ha ella ditg la dumengia a chaschun d'ina discussiun al podium a Locarno. La brev correspundenta haja ella gia preparà.

Del Ponte saja vegnida a la conclusiun che sia participaziun a la cumissiun da l'ONU na saja betg stada auter ch'in alibi. «Nus n'avain nagina influenza, sch'il cussegl da segirtad da l'ONU na fa nagut» ha ella ditg ed agiuntà:

« En la Siria na datti nagina giustia. » Carla del Ponte

Commembra da la cumissiun da l'ONU per la Siria.

Furmaziun professiunala

Del Ponte è stada dapi il 2012 commembra da la cumissiun per la Siria. Da l'onn 1994 fin 1999 era la dunna da 70 onns procuratura publica generala da la Svizra. Silsuenter era ella fin 2007 schefaccusadra da la curt penala internaziunala a Den Haag per crims da guerra en l'anteriura Jugoslavia sco era per l'act da genocid a Ruanada. Dal 2008 e 2011 ha ella lavurà sco ambassadura per la Svizra en Argentinia.

