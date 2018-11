L’anteriura schefaccusadra da l’ONU, Carla Del Ponte, ha crititgà ferm las Naziuns Unidas. Quellas sajan per ella ina gronda trumpada – ha ditg la Tessinaisa da 71 onns en in’intervista cun la «NZZ am Sonntag». Durant ses temp sco investigadra speziala per la Siria haja ella vesì ch’i vegnia cunzunt baterlà ina massa. Er dettia blers funcziunaris, dentant be paucs che lavurian vairamain. Perquai stoppia l'ONU vegnir reorganisada.

Ord protest era Del Ponte sa retratga l’onn passà sco investigadra speziala per crims da guerra en Siria. Al Cussegl da segirezza da l’ONU ha ella renfatschà d’esser memia passiv en il conflict.

