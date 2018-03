A Julia Skripal vai puspè meglier. Ins spera ch'ella possia dar infurmaziuns a la polizia.

Sergej Skripal sa chatta vinavant en in stan critic, ma stabil.

Ins suppona ch'els èn vegnids tissientads cun Nowitschok.

Bunamain quatter emnas suenter l'attatga da tissi sin ella e ses bab vai a Julia Skripal tenor la clinica gia bler meglier. La dunna da 33 onns possia puspè magliar e baiver, rapporta l'emmetur Sky News. Ses bab è anc adina en in stan critic, dentant stabil. Uschia spera la polizia ch'ella possia dar infurmaziuns davart l'attatga e per exempel sclerir la dumonda, schi ses bab, il spiun dubel Sergej Skripal, ed ella sajan gia vegnids persequitads avant l'attentat.

Ils 4 da mars eran ils dus vegnids chattads sin in banc en in parc a Salisbury – senza schientscha. Ils investigaders supponan ch'els sajan vegnids tissientads cun Nowitschok, in tissi sviluppà en l'anteriura uniun sovietica. Ins haja chattà quel tissi sin il mauns da las unfrendas. Londra inculpescha perquai la regenza sco instigader da l'attatga. Moscau refusescha però las renfatschas.

Tissientads vid l'atgna porta

Tenor l'emmetur BBC han ins chattà fastizs da la substanza da tissi vid l'isch chasa dals Skripals. Tscherts vischins, postins ed investigaders vegnan uschia observads, cunquai ch'era els èn forsa vegnids en contact cun la substanza.

Ministeri russ fa vegnir ambassadurs

En connex cun il cas Skripal ha la Russia envidà plirs ambassadurs. Intgins dad els èn tenor atgnas indicaziuns gia arrivads. Ad els vegnia surdà ina nota da protest ed i vegnia annunzià las cuntramesiras.

Pertutgads sajan quests stadis ch'hajan bandischà diplomats russ suenter l'attatga da tissi sin in anteriur spiun russ en la Gronda Britannia.

