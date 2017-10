Catalugna: «Independenza light»

Al president regiunal da la Catalugna para dad esser reussì da chattar ina via tranter la proclamaziun da l'independenza averta e na betg resguardar la votaziun da l'emprim october: En ses discurs en il parlament da Barcelona ha el plitost dumandà per l'independenza enstagl da declerar ella.

Suenter in discurs da passa 30 minutas dal president regiunal Carles Puigdemont avant il parlament regiunal a Barcelona sa sfadian ils observaders da tut las varts dad interpretar il discurs.

Puigdemont: «Nus vegnin ad avair in stadi»

En ses discurs ha Puigdemont menziunà duas giadas, ch'els na veglian betg rumper la lescha, ma che la Catalugna veglia entrar en in discurs cun la Spogna. El ha dentant er discurrì fitg bler da l'istorgia da la Catalugna e sia situaziun en Spogna cun atschertar «nus vegnin ad avair in stadi».

Puigdemont ha punctuà differentas giadas da vulair contribuir a la deescalaziun – tuttina na veglia el betg renunziar ad in stadi independent.

Lescha catalana: Proclamaziun da l'independenza aifer 48 uras suenter «gea»

La lescha catalana davart la votaziuns dal prim d’october aveva fixà, che ad in «gea» haja da seguir entaifer 48 uras ina decleraziun da l’independenza. Intgins represchentants da l’uniun da partidas da Puigdemont avevan dentant declerà avant dad esser pronts per in cumpromiss.

Spogna appellescha da na betg proclamar l'independenza

Madrid supplitgeschia da betg far insatge ch'ins na possia betg pli reveder uschia in pledader da la regenza spagnola. En cas cuntrari smanatscha la regenza spagnola da prender davent a la Catalugna ses stadi d’autonomia.

