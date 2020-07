In di suenter il grond incendi en la catedrala da Nantes en Frantscha ha la polizia franzosa arrestà in um. Tenor rapports da medias sa tracti dad in voluntari che lavurava en la diocesa. Il venderdi saira haja el gì la lezia da serrar la porta da la catedrala. Il procuratur public ha suttastritgà, ch’i saja anc memia baud da supponer che l’um haja da far insatge cun l’incendi.

Il fieu en la catedrala era rut ora ier a bun’ura. Passa 100 pumpiers èn stads en acziun. La procura publica suppona che l’incendi saja vegnì mess cun intenziun.

Ord l'archiv: