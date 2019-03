Situaziun medicinala

Il problem grond è ch'ils gronds centers medicinals èn betg pli en funcziun. Grondas parts da la populaziun n'han betg access als ospitals ch'i dat anc. Quai è er in grond problem: malsognas rumpan or, sco per exempel colera, difteria u virustgel. Quellas malsognas pon esser mortalas. Uschia èn ospitals d'organisaziuns d'agid fitg necessaris.

Igl è betg simpel d'importar medicaments en il Jemen – ma igl è pussaivel, l'agid vegn al lieu.

Erika Widmer coordinatura medicinala tar MSF Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Erika Widmer, oriundamain tgirunza, era tranter 2016 e 2018 pliras giadas en il Jemen. Ella lavura tar Medecins Sans Frontieres (MSF) ed è responsabla per l'agid medicinal.

Situaziun da scolaziun

Ina gronda part da l'infrastructura è donnegiada, blers scolasts na survegnan betg ina paja, las classas schloppan e material da scola manca. I saja dentant gist uss durant la guerra fitg impurtant da mantegnair scolas. Pertge quella generaziun che duaja vegnir scolada uss è la generaziun che duaja in di suenter la guerra puspè bajegiar si la terra. Plinavant èn scolas in lieu d'educaziun, in lieu da segirtad mo er in lieu da vegnir a frida cun quai ch'è passà per ils uffants.

Igl è uss immens impurtant d'investir en il sistem d'educaziun.

Larissa Alles coordinatura da Save the Children en il Jemen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Larissa Alles è dapi dus onns activa en il lieu per l'organisaziun Save the Children (savens en la chapitala Sanaa, mumentan ad Aden). Ses pensum principal è da controllar la situaziun umanitara e guardar nua ch'igl è il pli impurtant da gidar.

Motto: Gidar nua ch'igl è pussaivel

- Nua? Las organisaziuns umanitaras èn activas en l'entir Jemen (en territoris occupads dals rebels «Huthi» sco er en territoris dals «Loialists»), cunzunt dentant en il vest da la terra.

- Co organisà? Per il solit vegn l'agid sur la mar en las citads da port Aden/Hodeida u sur l'aria en la chapitala Sanaa.

- Co pussaivel? Ils collavuraturs da las organisaziuns stattan en contact cun las gruppas armadas per sa cunvegnir co e cu els dastgan furnir medischina u vivonda. Ils autos che vegnan charrads da organisaziuns èn signalisads e uschia per omaduas partidas da la guerra enconuschents.

Tge organisaziun gida co? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen ADRA: reparter nutriment / tractament da persunas alimentadas manglus / agid medicinal d'urgenza Handicap International: reabilitaziun da blessads / fisioterapia / agid psicosocial Save the Children: protecziun d'uffants / provediment d'aua / installaziuns sanitaras / scolaziun Medecins Sans Frontieres: lavur medicinala en trais ospitals en la regiun dals rebels Huthi

RR actualitad 08:00