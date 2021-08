«Ils eroplans sgolan en il tact da mes'ura per aua»

Betg mo ad Athen brischa mabain er sin l'insla da vacanzas Rhodos. Dapi dumengia è Selina Caduff da Domat a Faliraki sin l'insla Rhodos per far vacanzas e sfunsar. Gia l'emprima notg n'aveva ella nagina forza electrica pervia da las chalurs. Las autoritads averteschan da betg duvrar memia bler las climatisaziuns perquai che quellas dovran massa energia ed il sistem pudess crudar ensemen. Uschia emprova ella da tegnair ora las temperaturas, per exempel cun ir savens a la mar e baiver bler.

Dals fieus sez n'ha Selina Caduff anc vis nagut. Ma indigens ed auters che van en la medema scola da sfunsar sco ella, han raquintà d'avair vis la tschendra, il tschiel cotschen e fim. Tge ch'ella sezza vesa fitg savens èn ils aviuns che van per aua.

Quant ditg che Selina Caduff po anc restar sin l'insla Rhodos n'è anc betg cler, planisà è enfin proxima mesemna. Ella resta però flexibla per cas ch'ins ha da turnar pli baud a chasa u era sch'ins po sgular pli tard enavos.

Datiers il vitg Olympia

En la Grezia s'avischinan las flommas al vitg Olympia, ed al lieu antic da sport. Aifer 8 uras han ils pumpiers dumbrà enturn il vitg set novs fieus. Ils incendis devastants cuntinueschan er en autras regiuns a la Mar mediterrana. Ed era per l'emna che vegn quint'ins cun il pli aut privel da fieu.