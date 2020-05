L'onn passà èn vegnidas realisadas 61 missiuns da pasch cun prest 140'000 schuldads, policists u civilists. Cun quai è il dumber da persunas en acziuns per la pasch ì enavos per 4,8%, cumpareglià cun l'onn avant. Quai è il quart onn en seria che quest dumber è sa diminuì. Quai communitgescha l'Institut da perscrutaziun per la pasch Sipri, a Stockholm.

Vesì sur l'entir mund hai dà il 2019 ina acziun internaziunala per la pasch dapli ch'il 2018. Per bun la mesadad da las 61 missiuns sajan organisaziuns regiunalas u allianzas internaziunalas stadas responsablas. Per in ulteriur terz èn las Naziuns Unidas stadas responsablas. Las pli bleras unfrendas tranter las chapellinas blauas da l'ONU hai dà a Mali en l'Africa dal vest.