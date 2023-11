Il pled che munta «ina persuna malinschignaivla, che fa rir autras persunas» ha survegnì en ina votaziun online tranter giuvenils survegnì 39% da las vuschs, quai communitgescha la chasa editura tudestga Langenscheidt. Il pled «Goofy» da la figura da comic Goofy, che Walt Disney ha introducì gia il 1939. Il bun ami da Micky Maus è enconuschent per sia naìvitad e per esser in maladester.

Per l'emprima giada è la decisiun vegnida publitgada live a la fiera da cudeschs a Frankfurt. Giuvenils avevan votà en pliras rundas online per lur pled preferì.

Sin plazza dus è vegnì tschernì il pled «Side eye» che descriva ina egliada sceptica envers ina persuna u ina situaziun. Sin plazza trais è il pled «NPC», che stat per «Non-Player-Character», pia ina persuna che registrescha be passiv tge che marscha enturn ella.

Ils top 10 da l'onn 2023 Avrir la box Serrar la box Side eye

NPC

Goofy

Rizz

Digga(h)

Derf er so?

Kerl*in

Slay

Yolo

Auf Lock

Tut ils pleds da giuventetgna dapi il 2008 Avrir la box Serrar la box 2008: Gammelfleischparty

2009: hartzen

2010: Niveaulimbo

2011: Swag

2012: Yolo

2013: Babo

2014: Läuft bei dir

2015: Smombie

2016: fly sein

2017: I bims

2018: Ehrenmann / Ehrenfrau

2019: – (i n'ha betg dà ina votaziun)



2020: lost

2021: cringe

2022: Smash

2023: Goofy

