Chasti da 1,5 milliardas euros per Google

Gia per la terza giada sto Google pajar ina multa da milliardas a l'Uniun Europeica.

Google sto pajar ina multa da 1,5 milliardas euros a l'UE.

Il gigant da l'internet haja fatg abus da sia posiziun predominanta en il martgà da reclamas online en l'Europa.

Igl è gia la terza multa da milliardas per il concern en l'Europa.

L’UE fa pajar Google in chasti da 1,5 milliardas euros. Cun parts dal martgà da passa 70% domineschia Google la reclama online en l’Europa. Il gigant da l’internet fetschia abus da quai. Quai ha ditg la cumissaria da concurrenza da l’UE Margrethe Vestager avant las medias.

Google haja integrà clausulas exclusivas en contracts. Quai cun l’unica finamira d’excluder auters concurrents. Igl è gia la terza giada entaifer 3 onns che l’Uniun Europeica dat in chasti da milliardas a Google. Pervi da restricziuns da concurrenza tar il sistem da smartphones Android aveva Google gia pajà il 2018 ina multa da record da 4,34 milliardas euros. Il concern aveva dentant magunà questa summa entaifer in quartal. Era la multa da quest onn vegn strusch a far quitads a l'interpresa. Il 2018 ha Google fatg ina svieuta da 39,3 milliardas dollars.

