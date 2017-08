Chasti da record pervi da puder da pops

En ils Stadis Unids sto il concern farmaceutic pajar in chasti da 417 milliuns dollars. Ina part da quels retschaiva ina dunna cun cancer sco indemnisaziun.

L'accusadra aveva duvrà il puder da pops mintga di - e quai sur onns. Quel è tenor ella il motiv per ses cancer dals ovaris.

Momentan èn pendents en ils Stadis Unids plirs millis plants sumegliants encunter il concern. Fin ussa è Johnson & Johnson però anc mai vegnì sentenzià ad ina summa uschè auta. La reproscha communabla: Il concern haja ignorà studis che hajan confermà in connex tranter il puder per pops e la ristga da cancer.

