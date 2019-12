Enturn Paris procuran las chaumas cuntinuantas era oz glindesdi per colonnas da traffic da plirs tschients kilometers. La bun'ura enturn las 08:00 stevan ils autos airi sin radund 600 kilometers – durant dis regulars datti colonnas sin var 300 km.

Er las chaumas tar il traffic public enturn Paris cuntinueschan. Quai è gia il 5avel di en fila cun disturbis massivs tar il traffic public. Pertutgà è er il traffic a lunga distanza. Tenor la viafier statala SNCF vegn be mintga 5avel TGV a cursar oz. Ed er ils proxims dis n'èsi betg da far quint che la situaziun sa megliereschia. Per mardi han ils sindicats clamà ad in nov protest da massa.

La chauma sa drizza cunter la refurma da rentas planisada da la regenza dal president Emmanuel Macron. La mesemna vul il primminister, Édouard Philippe, preschentar ils detagls dals plans da refurma.

Refurma da rentas en Frantscha Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Cun la refurma da rentas vul la regenza dal center dal primminister Édourad Philippe far fin a la divisiun en 42 sistems singuls per tschertas gruppas da professiun. Reglamentaziuns spezialas che vegnan interpretadas dals auters sco privilegis datti per exempel per ils impiegads da la viafier u da l'economia d'energia. Uschia pon locomotivists teoreticamain ir il mument cun 50 onns en pensiun. La vegliadetgna da pensiun regulara vegn cuntanschida cun 62 onns. En futur duai in sistem da puncts decider davart l'autezza da la renta. Ultra da quai vul la regenza motivar la glieud da lavurar pli ditg. La refurma da rentas è in project dal president franzos Emmanuel Macron. Sia pli gronda contrahenta, la populista da la dretga Marine Le Pen, ha gia pretendì il referendum tar la refurma dispitaivla.

RTR Novitads 10:00