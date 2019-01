Ina dretgira ha sentenzià l’advocat per ils dretgs umans Wang Quanzhang, a passa quatter onns praschun.

En pli ha la dretgira retratg ad el ils dretgs politics. El haja sutminà l’autoritad dal stadi – uschia la renfatscha. L’advocat che s’engascha per ils dretgs umans è gia dapi passa trais onns en praschun. Durant in’acziun gronda da la polizia il 2015 era el vegnì arrestà ensemen cun auters activists. Wang aveva tranter auter represchentà persunas ch'avevan stuì dar giu sfurzadamain lur terren a la China. L’organisaziun per la defensiun dals dretgs umans, Amnesty International, ha immediat crititgà la sentenzia. Numerus politichers da l’entir mund eran sa mess en per Wang, tranter auter er la chanceliera tudestga Angela Merkel.

