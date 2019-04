Curt avant l'inscunter suprem da l'Uniun Europeica e la China a Brüssel, avertescha il studi «Chinas digitaler Aufstieg» che l'UE pudess vegnir sut las rodas en la cursa digitala da las duas pussanzas grondas. Per l'ina saja l'avantatg che la China e l'USA hajan bajegià or ina da las raschuns. Per l'autra saja er l'USA che serra pli e pli fitg ses cunfins vers ils products chinais ina raschun. Ils Stadis Unids fan plinavant er squitsch sin ses alliads dad er restrenscher las reglas per imports da la China.

La campagna da l'USA en l'Europa, che lezza na duai betg sustegnair Huawei saja tenor quest studi ina provocaziun per conflicts futurs. Davos quai stat la pretensiun dals Stadis Unids che l'Europa na duai betg duvrar products da Huawei per realisar la rait da 5G. Ils pajais da l'UE han dentant decis da betg sclauder Huawei formalmain.

