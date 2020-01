En la China è il nov virus da Corona per l’emprima giada vegnì dà vinavant dad uman ad uman. Quai ha declerà il team ch’intercurescha la malsogna dal lom/pulmun. Ultra da quai han las autoritads annunzià ch’i haja dà ina quarta unfrenda en connex cun la malsogna.

En l’entira China sajan passa 200 persunas infectadas. Las bleras dad ellas derivan da la citad da Wuhan u èn stadas là pir dacurt.

L’Organisaziun mundiala da la sanadad WHO ha convocà in comité d’urgenza a Genevra. Quel duaja decider, sch’i saja necessari da proclamar in stadi d’urgenza da sanadad internaziunal.

