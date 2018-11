Pervi da las inundaziuns han las forzas da segirezza jordanas evacuà la citad da crap, Petra ch'è in Patrimoni cultural mundial da l'UNESCO.

Almain 11 persunas èn gia mortas en l'aua.

Precedida a las inundaziuns era la plievgia fitg ferma.

Las autoritads han serrà gia ier a mezdi la vendita da bigliets a l'entrada da Petra. Or dal lieu archeologic han tschients turists stuì vegnir evacuads da l'aua, han communitgà las autoritads. Da las regiuns cunfinantas a Wadi Musa e Ma'an han stuì vegnir evacuadas passa 4'000 persunas.

Dasper ils 11 morts hai era dà numerusas persunas blessadas. Gia l'emna passada eran mortas 21 persunas pervi d'inundaziuns che sajan vegnidas tuttenina.

Avertiment per viagiar, scolas serradas

Dasper ils turists èn sur tut pertutgadas persunas che vivan datiers da las valladas: Millis famiglias han stuì vegnir evacuadas ed er in champ da fugitivs dals Zataari è periclità da las auas grondas.

Per oz è previs ulteriura plievgia: I dat in avertiment da viagiar là ed era scolas èn serradas e clausuras desditgas, per ch'ils abitants restian a chasa. Pliras vias èn serradas. La curt roiala ha laschà metter oz las bandieras a mesa asta per ils proxims trais dis, per commemorar a las unfrendas.

In dals lieus ils pli enconuschents en l'Orient Proxim

La citad Petra en il sid dal pajais tutga tar las attracziuns las pli enconuschentas da l'Orient Proxim. Dapi l'onn 1985 tutga ella tar il Patrimoni cultural mundial.

La citad era vegnida fundada dals Nabateans, in pievel nomad, arab. Fin ch'ils romans han conquistà la citad 106 avant Cristus era la citad il punct central dal pajais per il commerzi da chamels da l'Arabia Saudita fin en Siria.

Legenda: Ina da las attracziuns las pli enconuschentas en l'Orient Proxim. Keystone

