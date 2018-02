A Jerusalem han clerics serrà la baselgia da la sontga fossa or da protest cunter in sboz da lescha israelian. Il magnet turistic restà serrà per temp illimità.

Ils clerics a Jerusalem tschernan ina via pli pauc usitada per far protest: Els serran la baselgia da la sontga fossa per in temp illimità. Il protest sa drizzà cunter in sboz da lescha ch'i pussibilitescha al stadi d'expropriar la baselgia da ses territori sche quella na paja betg las impostas, hai gì num en il scriver. Els discurran d'ina lescha «discriminanta e rassistica».

Ina cumissiun da ministers avess la dumengia da decider davart il sboz che vegniss lura avant il parlament avant che la lescha giess an vigur.

Emprova «da reducir la preschientscha cristiana»

Cun il protest vulan las baselgias plinavant far encunter a las impostas en Jerusalem. La pretensiun d'ina obligaziun da taglia saja cuntradictorica a la posiziun istorica da las baselgias a Jerusalem. Ad els paria ch'i quai saja in'emprova dad indeblir la preschientscha cristiana en Jerusalem. L'administraziun da la citad ha giustifitgà las impostas uschia, ch'ins na chastiescha betg las localitads per far uraziun, mabain interpresas e hotels che sajan en possess da las baselgias.

La regenza israeliana n'ha fin uss betg prendì posiziun.

Baselgia d ala sontga fossa La chaplutta en la baselgia stat sin il lieu nua che Jesus è vegnì sutterrà tenor la cardientscha cristiana. Ils dretgs sin la baselgia èn repartids sin sis confessiuns: catolics, grecs ortodox, armens, copts, sirs ed etiops.

