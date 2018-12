cuntegn

Exteriur - Clima: Chattà cumpromiss

Cun grond retard ha la conferenza da clima a Kattowitz decidì reglas per la cunvegna da clima da Paris. Trais onns suenter la cunvegna istorica da Paris han bunamain 200 stadis decidì reglas communablas per realisar en la pratica per proteger il clima.