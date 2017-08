Comicher Jerry Lewis è mort

El valeva sco «scheni» ed «icona da cumedia». Ils stars da Hollywood han reagì cun onuraziuns ed expressiuns da malencurada sin la mort da Jerry Lewis.

Jerry Lewis saja stà in scheni incontestabel, ina benedicziun incumprensibla, l'absolut da la cumedia ha scrit il cumediant Jim Carrey sin twitter. Il star da pop Cher ha scrit sur da «darling Jerry» ch'ella haja gia sco uffant venerà el ed è sa regurdada da preschentaziuns communablas.



« Jerry era in piunier da la comedy e dal film. Ed el era in ami. » Robert de Niro

actur da film

Sut la reschia da Martin Scorsese ha Robert de Niro giugà ensemen cun Jerry Lewis en il film «The King of Comedy" (1982). Er Bette Midler, Celine Dion, Whoopi Goldberg, Goldie Hawn u Samuel L. Jackson han onurà il comicher.Jerry Lewis ha giugà en passa 80 films da kino e televisiun ed en passa in tozzel films ha el fatg la reschia. Sco punct culminant da ses art da far legher vala «Der verrückte Professor» dal 1963. Il 1996 ha Eddie Murphy fatg ina nova versiun.